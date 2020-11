Por O Dia

Publicado 11/11/2020 16:28 | Atualizado 11/11/2020 16:29

Andressa Suita rebateu as críticas sobre o seu novo visual , no Instagram. A ex de Gusttavo Lima pintou as madeixas e ficou morena recentemente, e afirmou estar amando o novo look."Parei um pouquinho aqui para falar com vocês sobre essa transformação toda, que deu o que falar, né. Pessoas que gostaram, pessoas que não gostaram. Normal. Eu amei, eu estava precisando dar uma repaginada no visual, dar uma mudada. Estar com uma nova cara. E eu me amei morena", disse a modelo nos stories, nesta quarta-feira (11).Ela ainda ressaltou que está feliz com os fios saudáveis. "O loiro dá uma danificada, dá uma quebrada, ainda mais o meu cabelo que é mais fininho, ele ficava mais ralo. Eu tô amando porque tô sentindo ele bem mais forte", declarou.Segundo o jornal Extra, a influenciadora teria recebido R$ 580 mil para tingir os cabelos.