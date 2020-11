Leicy Sposito (ex-bailarino da Banda Calypso) vira ator pornô Reprodução / Instagram

Por O Dia

Ex-dançarino da Banda Calypso, Leicy Sposito resolveu apostar em uma nova — e inusitada — carreira: a de ator pornô.



O paraense concedeu uma entrevista ao Extra, contando que, inicialmente, não tinha coragem de se lançar no universo de filmes adultos, embora recebesse muitos convites.



"Saí da Banda Calypso em 2014. Lá (naquela época), eu já recebia propostas para gravar filmes adultos. Porém, não tinha coragem, mas tinha vontade. Foi aí que, há pouco mais de dois meses, eu aceitei", revelou o ex-bailarino de Joelma.



Leicy, assumidamente homossexual, atua hoje em uma produtora voltada para o público gay. Ele conta que os bastidores das gravações são bastante divertidos. "Procuro ser bem legal com os atores, gosto de conhecer antes das gravações para que tudo saia certinho. É bem engraçado os bastidores. Claro, tem um pouco de vergonha com as pessoas olhando, mas tenho uma equipe incrível", revelou.



E há chances de voltar atrás na carreira de dançarino? Leicy garante que, no momento, não pensa nisso. "Só danço nas mãos dos meus parceiros gravando os filmes", brincou o ator, que sonha em investir o dinheiro em sua casa própria.