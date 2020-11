Carlinhos Maia via Instagram Reprodução

Por iG

São Paulo - Carlinhos Maia e o marido Lucas Guimarães retornaram ao Brasil após uma viagem nos Emirados Árabes Unidos. No Instagram, ele contou que passou por uma situação assustadora quando já estava prestes a pousar em terras nacionais. O humorista, que posou com um camelo recentemente , disse que a aeronave foi atingida por raio.

"Já estamos em solo Brasileiro. O c* da gente ficou que não passava um fio de cabelo. Um raio coisou no avião, um barulho da peste dentro do negócio", contou Carlinhos. "Lucas está até agora lendo o salmo 91", brincou.

"Graças a deus o avião tem para-raio, mas foi um susto da gota. Como nunca tinha acontecido comigo, [ouvi um] 'pow'. Disse: 'Ave Maria, o que foi isso que aconteceu?' Em nome do Senhor, uma viagem tão boa dessas, vai acabar logo agora, no começo, descendo?", disse Carlinhos.