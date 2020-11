Tatá Werneck saiu correndo dos pagodeiros do Menos É Mais no Prêmio Multishow Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 09:38

Rio - Como de costume, Tatá Werneck voltou a alfinetar as emissoras concorrentes. Dessa vez, no Prêmio Multishow, a atriz fez pouco caso do seu próprio look, mas ressaltou que ele custava o equivalente a uma grade de programação da RedeTV!.

“Não reparem muito, eu vim de moto. Peguei um vestido qualquer, que custa uma grade de programação da RedeTV!", disse.