Aos 7 meses de gravidez, Nathalia Dill exibe barriguinha em passeio no shopping

Rio - A atriz Nathalia Dill, de 34 anos, aproveitou a noite desta quarta-feira para passear com uma amiga. Ela esteve em um shopping na Zona Sul do Rio. Usando um vestido bem soltinho, Nathalia exibiu sua discreta barriguinha de gravidez. A atriz está no sétimo mês de gestação. Ela espera uma menina, fruto do relacionamento com Pedro Curvelo.

