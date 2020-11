Ex-BBB Daniel Lenhardt Reprodução/Instagram

Por iG

São Paulo - Daniel Lenhardt chamou atenção dos internautas, na noite desta quarta-feira, ao postar uma nude enquanto tomava banho. Na imagem, o ex-participante do reality "Big Brother Brasil 20", da Rede Globo, aparece sem roupas, cobrindo as partes íntimas apenas com uma camada de espuma.

"Banho de ervas e algumas espumas", escreveu o modelo na legenda da publicação. Na sequência, seguidores de Daniel se derreteram com a imagem e elogiaram o rapaz. "Estou na dúvida se gostaria de ser uma espuma ou uma erva", disse um dos internautas. "Vamos com calma, faltou ar", disse outra. "Não é seu aniversário, mas está de parabéns", brincou uma terceira admiradora.