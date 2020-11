Neymar ao lado do pai AFP PHOTO / JACQUES DEMARTHON

Publicado 12/11/2020 11:58 | Atualizado 12/11/2020 13:19

Rio - O pai de Neymar foi internado por complicações da covid-19. O empresário havia sido diagnosticado com a doença no início de setembro. A informação é da coluna "Observatório dos Famosos", do "Uol". Neymar da Silva Santos, conhecido como Neymar Pai, está no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Procurada pela coluna, a assessoria da família de Neymar negou as informações e disse que o empresário está fazendo apenas "exames de rotina". No entanto, segundo fontes do "Observatório dos Famosos", Neymar Pai já está internado há cerca de uma semana e deve receber alta nos próximos dias.