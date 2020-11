Veja fotos do casamento de Carol Nakamura

Rio - Carol Nakamura, de 37 anos, se casou com o ator Guilherme Leonel, de 28, nesta quinta-feira, em Búzios, no Rio. A ex-dançarina do Faustão postou algumas fotos e vídeos nas redes sociais e falou sobre a cerimônia. "O dia mais feliz da minha vida", disse. Apenas 40 pessoas compareceram à cerimônia por conta das normas de prevenção contra o coronavírus.

O noivo entrou ao som de I Won’t Give Up, de Jason Mraz. Os quatro casais de padrinhos chegaram ao altar ao som de "Girassol", de Whindersson Nunes e Priscila Alcântara, "Miss Independ", de Ne-Yo, "Photograph", de Ed Sheeran, e "Happy", de "Pharrel Willians". Já a noiva escolhei "If I Ain't Got You", de Alicia Keys, para subir ao altar.

O filho de Carol, Wallace, de 10 anos, levou as alianças ao altar.