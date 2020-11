Giulia Costa inaugura restaurante na Zona Oeste do Rio

Rio - Giulia Costa, de 20 anos, inaugurou seu restaurante no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, na noite desta quinta-feira. A atriz Flávia Alessandra, de 46, mãe de Giulia, prestigiou a noite de abertura do estabelecimento.

Giulia surgiu usando jeans e uma segunda pele. Já Flávia Alessandra mostrou sua boa forma usando um vestido preto com bolinhas brancas bem justinho. "Dia de inauguração. Feliz demais com essas conquistas! Espero vocês lá", escreveu Giulia nas redes sociais.