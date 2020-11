Sem máscara, irmã de Neymar curte show de Maiara e Maraísa

São Paulo - Maiara e Maraísa fizeram um show no Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo, neste sábado e o evento causou polêmica nas redes sociais. Quando vídeos do show começaram a circular nas redes sociais, muitos internautas ficaram chocados com a proximidade entre as pessoas, desrespeitando o isolamento social, e com a quantidade de gente sem máscara no local.

Rafaella Santos, irmã de Neymar, cujo pai esteve internado por conta de complicações da covid-19, era uma das famosas que estava no show sem proteção contra o coronavírus. O ator Henri Castelli, também sem máscara, foi outro artista que prestigiou o evento.

Gente Maiara e Maraisa já voltaram os shows então podemos ter carnaval pelo jeito né ? pic.twitter.com/MUilcvMagc — Eric (@EricMedeiross) November 14, 2020 Então já rolou show?? Maiara e Maraisa carregaram kits de vacina debaixo do suvaco e aplicaram em cada um q tava presente no ctn? Pq nas fotos não tem distância suficiente q proteja já q geral tá sem máscara BERRANDO durante o show — ems (@talktoems) November 15, 2020 Que coisa mais ABSURDA Maiara e Maraísa fazendo show com aglomeração em SP! Cadê o bom senso dessas duas? https://t.co/llJblRp6gl — Vanessa Kiyan (@VanessaKiyan) November 15, 2020 Tá permitindo show dessas duas criminosas,Maiara e Maraísa na cidade, com aglomeração, ninguém usando máscara e quer voto? Qnt vale uma vida? pic.twitter.com/j7XfRzKrz1 — Livia Diniz (@livia_diniz_) November 15, 2020