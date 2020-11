Maria Gadú Reprodução/Instagram

Publicado 15/11/2020 12:34

Rio - A cantora Maria Gadú foi uma das entrevistas do programa "Altas Horas", deste sábado, e esclareceu uma entrevista polêmica dada à imprensa portuguesa no ano passado, na qual teria dito que "ia parar de fazer música" e ia se aposentar.

Gadú disse que, na verdade, é somente uma pausa na carreira artística, pois está se dedicando a outros assuntos no momento, como o estudo de Antropologia e História do Brasil e trabalho voluntário com indígenas. Nos últimos meses, a cantora vem compartilhando cliques sobre essa nova e etapa e o trabalho desenvolvido com os povos originários.

Foi a entrevista mais truncada que já dei em toda minha vida", declarou em relação ao bate-papo com a imprensa portuguesa. "Eu estou dando um tempo dos palcos. Optei por estudar Antropologia e História do Brasil. E estou fazendo um trabalho com os indígenas e demanda tempo, demanda energia, enfim... Tô nessa!", contou Gadú.