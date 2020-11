Luana Piovani conta que torceu o pé durante passeio com cachorro Reprodução Internet

Rio - Luana Piovani postou no Stories, neste domingo, uma foto em que aparece usando muletas. A atriz explicou a seus seguidores que torceu o pé enquanto caminhava com o cachorro.

"O Latinha esperto... Vocês sabem que o Lata é o Madame Satã encarnado no cachorro, não é? Foi tentar sair, eu agarrei no coletinho dele, e ele deu um tranco. No que ele deu o tranco, fui para o lado e torci o meu pé", escreveu.

Depois disso, Luana foi direto para o hospital. "Fui parar no hospital, fiz ressonância, estou tomando antiinflamatório, estou de muletas de novo. Mas está tudo bem, obrigada pela preocupação geral. Agradecendo o carinho e a preocupação da galera toda", finalizou.