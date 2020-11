Larissa Manoela comemora a marca de 36 milhões de seguidores e fala sobre solidão Reprodução Internet

Publicado 15/11/2020 14:44

Rio - Larissa Manoela atingiu a marca de 36 milhões de seguidores no Instagram e refletiu sobre solidão ao postar uma foto na redes social.

"Uma vez eu dei uma entrevista falando o quanto é curioso o fato de ter milhões de pessoas me seguindo e, ao mesmo tempo, me deparar sozinha no meu quarto, pensando onde elas poderiam estar e o porque eu estava me sentindo só naquele momento", escreveu.

A atriz agradeceu o carinho dos fãs. "A verdade é que é realmente impossível reunir 36 milhões de pessoas, mas sentir a energia que vocês emanam é notório e mega satisfatório. Vocês não estão aqui a toa, a vida me presenteou com vocês! E eu sou grata todos os dias por ter a sua presença aqui. Obrigada!", disse.