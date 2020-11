Anitta monta árvore de Natal ao lado da mãe, Miriam, e do amigo David Brazil Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 08:00

Rio - Anitta já está decorando sua casa para o Natal. A cantora postou no Stories, do Instagram, alguns vídeos em que aparece montando a árvore de Natal ao lado da mãe, Miriam, e do amigo David Brazil. "Hoje é dia de armar a árvore de Natal! É o melhor dia do ano", disse Anitta. Empolgada, a cantora começou a dançar com as pessoas em volta da árvore.