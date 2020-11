Belle e Thiago Silva Reprodução

Rio - Belle Silva, mulher do jogador de futebol Thiago Silva, contou no Instagram que está tentando convencer o marido a fazer vasectomia. Ela explicou que não quer ter mais filhos, mas também não deseja passar por uma cirurgia para ligar as trompas.

"Está fora de questão eu fazer a ligadura. Eu não vou me abrir para isso. Todas as mulheres da minha casa e que eu conheço, depois disso engordaram muito. Como eu venho de família obesa, já venho de uma doença de obesidade, não quero arriscar. O que eu venho conversando com o meu marido, trabalhando a cabeça dele e a minha, conversando com a minha médica é para o Thiago fazer vasectomia. Para mim, é uma ótima. Estou super empolgada com isso, estamos conversando", disse Belle.

Segundo Belle, Thiago ainda quer mais filhos. "Quando ele parar de sonhar que eu vou ter outro filho, vai aceitar fazer a vasectomia. Aí, paro de tomar pílula, de colocar implante, vou ficar livre disso".