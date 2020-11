Confira os candidatos famosos que se deram bem e que se deram mal nas eleições 2020

Rio - Muitos famosos se candidataram ao cargo de vereador nestas eleições. Após a abertura das urnas, neste domingo, pelo menos quatro celebridades estão entre os vereadores mais votados de São Paulo. Thammy Miranda, filho da cantora Gretchen, se elegeu pelo Partido Liberal (PL) entre os 20 candidatos mais bem votados da capital paulista. Thammy teve 43.297 até a apuração de 99% das urnas.

O Delegado Palumbo se elegeu pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Ele ficou conhecido pelo reality show "Operação de Risco", da RedeTV, que mostrava operações policiais em São Paulo. Palumbo teve 118.309 votos até a apuração de 99,6% das urnas. Ele é o terceiro candidato mais bem votado de São Paulo.

Publicidade

Felipe Becari (PSD) é policial civil, influenciador digital e protetor dos animais. Ele é o quarto parlamentar mais votado de São Paulo e teve 98.660 até a apuração de 99% das urnas. Com mais de um milhão de seguidores no Instagram, ele é considerado a versão masculina de Luisa Mell.

Com uma carreira de 51 anos no rádio, Eli Corrêa tinha 32.461 votos até a apuração de 99% das urnas e se elegeu pelo DEM. No Rio, a ex-funkeira Verônica Costa também se elegeu pelo DEM. Ela teve 17.939 votos.

Publicidade

Fernanda Lacerda, de 32 anos, mais conhecida como a Mendigata, do "Pânico", se elegeu como suplente na Grande São Paulo. Ela teve 143 votos em São Bernardo do Campo e recebeu apoio do prefeito reeleito Orlando Morando (PSDB).

O cirurgião plástico Dr. Rey se candidatou a vereador em Vargem Grande Paulista e teve 517 votos. Ele também se elegeu como suplente. Dr. Rey ficou conhecido pelo reality show "Doutor Hollywood Brasil".

Publicidade

Não conseguiram

Mas nem todos os famosos se deram bem. Muita gente que tentou uma vaguinha na Câmara ficou a ver navios. Entre os famosos que não se elegeram estão: o ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca, o socialite Chiquinho Scarpa, DJ Tubarão, Dr. Marcos Harter, o ator pornô Kid Bengala, o sósia de Marcos Mion Victor Mionzinho, a ex-atleta Maureen Maggi, o ex-atleta Diego Hypolito, o ex-jogador de futebol Dinei, a cantora Neném, da dupla com Pepê, Renata Banhara, o biomédico Dr. Bactéria e o personagem do "Pânico" Pedala, Robinho.