Por IG - Gente

Mayra Cardi deu o que falar ao anunciar o fim do casamento com Arthur Aguiar e dizer que foi traída diversas vezes pelo ator. Após todo esse bafafá, o público estranha quando vê qualquer sinal de reconciliação entre os dois. No último final de semana, o ator e a coach estavam juntos em uma festa, mas a ex-BBB negou que eles estejam pensando em reatar.

fotogaleria

"Eu não voltei com o Arthur. Essa é a pergunta que a gente mais escuta. Ontem ele me fez o grande favor de me ajudar a cuidar da minha filha para que eu pudesse me divertir na festa", explicou Mayra nos Stories. A coach disse que ela organizou uma festa surpresa para uma de suas melhores e pediu para Arthur ficar de olho na Sophia, para que ela conseguisse se divertir tranquilamente.

"Ninguém melhor do que o pai da minha filha para me ajudar cuidar dela. Uma vez que, inclusive, no final de semana a gente não tem babá", disse a coach. "Ele veio, ficou cuidando dela. Ela dormiu mais cedo, ele ficou no quarto com ela enquanto eu me divertia até o chão com as minhas amigas. Obrigado Arthur, por ter cuidado ontem da Sophia e ter deixado eu me divertir na minha festa", agradeceu Mayra Cardi.