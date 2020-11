Agatha Moreira e Rodrigo Simas Reprodução

Por IG - Gente

Publicado 16/11/2020 14:49 | Atualizado 16/11/2020 14:49

Recentemente, Rodrigo Simas confessou, durante sua participação no 'Lady Night', que brochou na primeira vez com Agatha Moreira. Nesta segunda-feira (16), o ator voltou a falar do assunto nas redes sociais para normalizar a impotência sexual.

"Brochei, e não tinha sido a primeira vez. Acho que temos que falar mais sobre a 'famosa brochada' e desmistificá-la. Não temos total controle do nosso amigão, por isso às vezes temos ereções em momentos peculiares, está tudo na nossa cabeça. Não fiquem na nóia... é normal, e você não vai ser 'menos homem' por isso!", discursou Simas.

Publicidade