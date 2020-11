Por O Dia

Jack Black viralizou na internet ao aparecer de sunguinha vermelha, reencenando o clipe de 'WAP', da rapper Cardi B. O ator reproduziu — ou tentou — os movimentos que a cantora faz no clipe, pra lá de sensuais, e virou meme instantaneamente.



'Jack faz o WAP', nome do vídeo do astro de 'Escola de Rock' e 'Jumanji', já coleciona mais de 22 milhões de visualizações no TikTok, com quatro milhões de curtidas.Os comentários são cheios de elogios e brincadeiras com o ator. "Você é muito sexy, cara", disse um usuário. "Poxa, Jack, por que você esperou até novembro chegar para compartilhar o vídeo?", brincou outra pessoa.O clipe de Cardi B, que conta com a participação da rapper Megan Thee Stallion e da socialite Kylie Jenner, causou polêmica por causa da letra com conteúdo sexual explícito. A canção foi tocada cerca de 93 milhões de vezes em sua estreia, com mais de 286 milhões de visualizações no YouTube.