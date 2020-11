Isis Valverde Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 18:38

Hoje o dia foi de sol para Isis Valverde, que aproveitou o clima para posar de biquíni no Instagram. Ela compartilhou as imagens na tarde desta segunda-feira (16).



Os seguidores, é claro, ficaram babando com a beleza da atriz, e não economizaram nos elogios. "Deu até um calor", escreveu uma seguidora. "Obra de arte esculpida por deuses", derreteu-se outra admiradora.