Por iG

Publicado 17/11/2020 10:03 | Atualizado 17/11/2020 10:22

São Paulo - Não é de hoje que Sikêra Jr e Xuxa Meneghel vem trocando farpas. Na última segunda-feira, durante o "Alerta Nacional", o jornalista se irritou ao saber que a loira pediu sua demissão da RedeTV! na Justiça e declarou que pretende processá-la também.

"Eu também sei processar, tenho advogados para isso. Eu me preparei esses anos todos, ou a senhora acha que vou ficar levando pedrada e ficar calado? A senhora também será processada", iniciou Sikêra Jr.

"Em vez de pedir a minha demissão, arrume um emprego ao seu marido, que não faz merda nenhuma, só vive na sua sombra", continuou ele, debochando de Nunno Andrade, marido de Xuxa.

Entenda a polêmica

A briga entre os comunicadores começou quando a Rainha dos Baixinhos mostrou descontentamento por uma atitude de Sikêra. Há algum tempo, o jornalista exibiu cenas de uma égua sendo estuprada em seu programa e, ao em vés de chamar atenção para o crime de zoofilia, ele riu da situação.



Após a crítica de Xuxa sobre o caso da égua, o apresentador acusou a loira de pedofilia - por sua atuação em "Amor Estranho Amor" - e apologia as drogas, por dizer em rede nacional que sua mãe, Alma Meneghel, usava medicamentos à base de cannabis.

No processo que move contra Sikêra Jr, a apresentadora da Record TV pede a demissão dele da RedeTV!, a cassação do título de jornalista do mesmo e uma indenização de R$ 500 mil, que será revertida para caridade. Essa matéria contém informações do site NaTelinha.