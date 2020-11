Por O Dia

Juliana Paes está curtindo a viagem para as Ilhas Maldivas no maior luxo!

A atriz compartilhou, nesta terça-feira (17), detalhes de sua estadia em um hotel pra lá de chique e cheio de regalias, com vista panorâmica para o Oceano Índico.Ela está hospedada no Olhahali, conhecido pelo serviço de primeira classe. A diária no local pode chegar até R$ 52 mil.