Show de Maiara e Maraisa no Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo Ag. News

Publicado 17/11/2020 18:00 | Atualizado 17/11/2020 18:00

A dupla Maiara e Maraisa se apresentaram no Centro de Tradições Nordestinas em São Paulo (SP) e algumas pessoas, assistindo a aglomerações no local através dos stories no Instagram, se mostraram indignadas pela falta de distanciamento necessário em tempos de coronavírus.



“Esse pessoal aí já foi todo vacinado, né? Só pode!”, disse um seguidor nas redes sociais, enquanto que uma usuária questionou: “Acabou a covid-19 em São Paulo?”.



Um amigo das cantoras, Higor Moraes, chegou a dizer em seu perfil que a cantora Maiara pediu para que as pessoas retornassem para as suas mesas. Ele também relatou que as mesas no local “estavam com distanciamento”.