Publicado 18/11/2020 09:59 | Atualizado 18/11/2020 10:05

Rio - Sucesso em Portugal com a música "Inesquecível" junto a Luan Santana, a cantora Giulia Be resolveu aparecer em seu Instagram, nesta terça-feira, totalmente sem roupa em um momento bem íntimo: a hora do banho. Com legenda misteriosa, a dona do hit "menina solta" mostrou parte do bumbum.

"Cadê", escreveu na legenda. Em seguida, amigos famosos e fãs comentaram o clique sensual. "Jesus", escreveu a cantora Ananda Marçal. "Sexy", disse uma seguidora. "Bela", postou outra admiradora.