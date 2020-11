Povo de SP, a escolha é simples!



De um lado, Covas, num partido que concorda com 92% das orientações bolsonaristas.



Do outro lado, Boulos, no partido que menos concorda com as orientações bolsonaristas do país, apenas 15%.



É hora de vencer o bolsonarismo!



O voto é 50! pic.twitter.com/giIiiwvzjq