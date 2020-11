Ludmilla e as Turmalinas Negras Divulgação

Por IG - Delas

Publicado 18/11/2020 17:05

Ludmilla estreou um novo projeto nesta quarta-feira (18). A cantora seu uniu ao grupo de dançarinas Turmalinas Negras e à Nike para criar um filme de dança que tem como foco celebrar as mulheres negras e incentivar as novas gerações a explorarem diferentes formas de esporte e movimento.

O filme 'O Despertar na Dança: Uma experiência em movimento' tem melodias e coreografias inéditas e está disponível no aplicativo Nike Training Club (NTC). Além do filme, também há vídeos exclusivos ensinando os passos da coreografia e vídeos apresentando as artistas que estão se apresentando nesse projeto.

"Estou tomando posse de quem sou. Eu sou uma mulher negra poderosa que usa a música e a dança para me conectar comigo mesma, mas principalmente, com a minha comunidade. Somos mais fortes juntas. Isso é algo que estou elevando cada vez mais em minha vida", declarou Ludmilla.