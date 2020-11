Thelma Assis Divulgação/ Denis Cordeiro

Rio - Thelma Assis, a vencedora da 20º edição do Big Brother Brasil, completou 36 anos de idade nesta quarta-feira. A médica realizou uma pequena e intimista comemoração em sua própria casa e postou um desabafo nas redes sociais sobre não poder fazer uma festa e convidar os amigos.

"Eu pensei que ia dar uma festa no dia do meu aniversário, mas assim como várias pessoas fizeram nesse ano eu também tive que adiar os planos. O mais impressionante é perceber o quanto estou feliz e que mesmo sem festa e distante tem tanta gente que gosta de mim. Tive um aniversário cheio de amor. Meu coração está quentinho por cada mensagem, cada telefonema e todos os gestos de carinho", escreveu Thelminha no Instagram.