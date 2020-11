Livia Andrade Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 12:49

Rio - A apresentadora Lívia Andrade apimentou a noite desta quarta-feira de seus seguidores do Instagram. Em mais um post ousado, ela compartilhou duas fotos antes de tomar banho. Segurando apenas uma toalha branca, ela quase mostrou demais.

fotogaleria

"Dia de bater o barbeador no azulejo", escreveu enquanto fazia carão para as fotos. Os seguidores, claro, deixaram mensagens animadoras após ver os registros sensuais. "Queria estar plena assim no chuveiro", disse uma. "Sem comentários para tanta beleza", brincou outra admiradora.