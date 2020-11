Naiara Azevedo Reprodução / Instagram

Por O Dia

Naiara Azevedo está curtindo as férias em Dubai, nos Emirados Árabes, e todo dia é dia de uma foto de tirar o fôlego. Nesta quinta-feira (19), a cantora apareceu no deserto, com um lenço na cabeça e um traje com referências árabes, na cor azul.

Ela aproveitou e fez logo uma sessão de fotos, posando até com uma ave típica da região.



