Marina Ruy Barbosa vai experimentar uma função diferente da qual está acostumada. É que a ruiva assumiu o cargo de diretora de moda do grupo Arezzo&Co, sendo responsável por comandar uma loja virtual que oferece produtos de 34 marcas de moda para homens e mulheres, o ZZ Mall.

Marina, que ainda tem contrato vigente com a Rede Globo, deve atuar na definição das estratégias de venda, curadoria e direção de conteúdo da plataforma e nas redes sociais. Chiquérrima, não?"Mais um dia de trabalho pela frente e eu senti vontade de dividir com vocês. Por mais focada e estudiosa que eu seja, por mais que trabalhe sempre a minha segurança de acreditar em mim, novos desafios sempre causam um friozinho na barriga. Não é um medo, mas uma ansiedade muito grande. Então a gente sempre tem que ter muita coragem, acreditando nos nossos sonhos, na nossa capacidade, pra gente buscar voos cada vez maiores", disse a atriz nos stories do Instagram.