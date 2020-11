Filho de Gugu se emociona em evento em homenagem ao apresentador

Rio - João Augusto, filho mais velho de Gugu Liberato, se emocionou durante o lançamento da campanha "Gugu Vive", em São Paulo, nesta quinta-feira. O projeto incentiva a doação de órgãos.

"Ele querer doar os órgãos e a gente concordar com isso, querer fazer a vontade dele foi o que acalmou nossos corações. Nós estamos felizes em estar aqui de realizar esse desejo tão nobre do meu pai quando estava vivo. Meu pai era uma pessoa muito generosa e isso não mudou depois que ele partiu", disse João Augusto durante coletiva de imprensa online.

Além de João Augusto, a mãe de Gugu, Dona Maria do Céu; as filhas gêmeas, Marina e Sofia; e a irmã de Gugu, Aparecida Liberato, também participaram do evento. "A gente quis fazer parte dessa campanha. Todo dia que eu pinto na minha escola, lembro do meu pai", disse Sofia.

"Eu acho que meu pai está muito alegre lá em cima sabendo que estamos fazendo parte dessa campanha, que é o que ele sempre quis: doar órgãos", disse Marina.