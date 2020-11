Gloria Maria fala sobre os episódios de racismo que enfrentou durante a vida Reprodução/Instagram

Às vésperas do Dia da Consciência Negra, Glória Maria aproveitou para publicar uma foto do início de sua carreira, em 1970, e também dar uma cutucada em quem a criticou recentemente por declarações polêmicas

Na postagem do Instagram, Glória mostra uma foto dela, mais jovem, e fala sobre o racismo na legenda. "#tbt da semana da Consciência Negra, muito orgulho de lembrar um tempo em que eu era uma presença quase solitária no telejornalismo e minha posição simples e direta de combate ao racismo não precisava de likes. Vida que segue!", escreveu a apresentadora.



Glória foi criticada em setembro após uma entrevista concedida à Joyce Pascowitch, em que afirmou ser contra o politicamente correto.

"Hoje, tudo é racismo, tudo é preconceito... Eu, até hoje, na TV, tenho meus câmeras antigos, os técnicos que estão comigo há 40 anos, todos me chamam de 'Neguinha'. Eu nunca me ofendi (...) Acho que esse mundo está muito chato. Essa coisa do politicamente correto é um porre", disse ela.