Por O Dia

Publicado 19/11/2020 19:17

Kelly Key não cansa de esbanjar sua beleza na internet. A cantora de 37 anos postou uma foto usando um conjunto de lingerie branca e uma toalha de banho nos cabelos, posando numa lavanderia.

fotogaleria

"A mãe tá ON. Um pouco mais dos cliques que vocês curtiram tanto! Tá de olho no desafio que eu propus hoje pela manhã? #30DiasDeProjetoBabaBaby pré-festas de fim de ano! Vamos?", convidou a cantora, que tem incentivado os seguidores a entrarem em forma com saúde.