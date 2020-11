Juliana Paes faz topless e mostra bumbum nas Ilhas Maldivas

Rio - Juliana Paes, de 41 anos, compartilhou no Instagram, nesta sexta-feira, algumas fotos de sua viagem para as Ilhas Maldivas. Nas imagens, a atriz aparece fazendo topless e usando um biquíni fio-dental nas águas cristalinas do local. Juliana também postou algumas fotos em que aparece fazendo stand-up paddle. Juliana está hospedada com o marido, Carlos Eduardo Baptista, em um resort que tem diárias de até R$ 45 mil.

