Serginho Groisman e Xuxa Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 22/11/2020 08:36 | Atualizado 22/11/2020 08:59

Rio - Serginho Groisman apresentou, neste sábado, um 'Altas Horas' especial e inteiramente dedicado à apresentadora Xuxa Meneghel. Durante o papo, eles conversaram sobre a trajetória da loira dentro e fora da televisão, tocando em temas como a carreira, a maternidade, o relacionamento com o ator Junno Andrade e os livros "Memórias" e "Maya – O Bebê Arco-Íris".

“Depois do nascimento, a minha vida mudou muito. Eu precisava ser uma boa pessoa”, avaliou Xuxa, que também comentou sobre a relação com Junno Andrade ao dizer que vive coisas que nunca tinha vivido antes. A apresentadora revelou se sentir amada do jeito que ela é pela sua filha e marido, o que faz com que ela esteja feliz. “Ser mãe e ser uma mulher amada é muito importante”.

Sobre o amado, ela prosseguiu e fez um balanço com a fase atual dela: "Caiu a ficha de que a idade chega para todo mundo. Aos 50 anos foi quando eu reencontrei o Junno. Então foi uma virada muito grande na minha vida (...) Dizem que a vida começa depois dos 50. A minha vida sexual depois dos 50 melhorou muito, porque eu tenho um companheiro que me ama, que gosta do que eu posso oferecer a ele, sem muitas cobranças."

Perguntada sobre a época que apresentava programas dedicados ao público infanto-juvenil, ela disse que tinha altos e baixos, com momentos de socialização e outros de solidão. Relembrou que tinha um ritmo frenético de trabalho, com muitas gravações semanais, mas garantiu que tudo foi um aprendizado.



Ela ainda falou sobre os processos de criação dos livros lançados recentemente durante a pandemia do novo coronavírus. Tanto "Memórias" quando "Maya – O Bebê Arco-Íris" geraram comentários pelo conteúdo progressista de ambos.

