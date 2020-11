Malvino Salvador Dêssa Pires/Divulgação

Publicado 22/11/2020 11:37 | Atualizado 22/11/2020 12:51

Rio - Em entrevista concedida à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, Malvino Salvador declarou que votou no então candidato Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018, ano marcado pelo acirramento da polarização política no país. Segundo o ator e empresário, de 44 anos, que rapidamente foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter, a sua escolha foi um voto "pragmático".

“Não sou daquela coisa de me abster, votar em branco ou nulo. Acho que a gente precisa votar. O meu voto naquele momento foi um voto pragmático, foi uma escolha que eu fiz diante do que eu via, da minha insatisfação com quem poderia entrar no poder [PT]. Mas isso não quer dizer que eu apoie a outra pessoa [Bolsonaro]”, contou Malvino ao jornal Folha de São Paulo.

Apesar de ter votado em Bolsonaro, reconhecido por outros artistas e ativistas culturais como responsável por esvaziar os investimentos na cultura, Malvino criticou a ideia de cortar verbas no setor e o comparou ao agronegócio, além de reconhecer a importância para "a união e a identidade de um povo”.

“O que eu venho percebendo é uma tentativa de vilipendiar a cultura. Não entendem que é preciso haver fomento. É preciso se pensar na cultura como se pensa no agronegócio e em outras áreas importantes, é preciso injetar dinheiro. O que me angustia nesses últimos anos é perceber uma violência desmedida e descabida contra ela. Virou a Geni”, disse Malvino.

Sobre a Lei Rounet, ele lamentou a "demonização" criada em torno dela. Ele ainda afirmou que os artistas não enriqueceram com ela e que muitos precisam de incentivos fiscais. "Como é que você produz uma peça viajando por recantos do país, podendo levar a cultura para um espectro mais amplo de sociedade, pagando passagem aérea, hospedagem? Sem incentivo fiscal, é impossível. A bilheteria não devolve isso”, disse à Mônica Bergamo.

No Twitter, a web rapidamente reagiram à entrevista. "A gente não vai esquecer que você ajudou a colocar esse criminoso no poder, você ajudou no sucateamento da cultura", disse um internauta. "O voto do Malvino Salvador foi burro, ele votou de uma forma burra!, comentou outra.