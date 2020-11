Juliana Paes Reproodução/Instagram

Por O Dia

Rio - Após fazer topless em praia das Ilhas Maldivas, Juliana Paes resolveu fazer mais alguns cliques para mostrar as belezas do lugar e do hotel em que está hospedada. A atriz surgiu, neste domingo, saindo das águas e exibindo o corpão em um biquíni nas cores azul e roxo.

fotogaleria

Publicidade

"Sonhando com o azul", escreveu Juliana na legenda. "Olhando esse corpo enquanto como um misto quente, pão de frios, pão de queijo e um café sem açúcar, pra equilibrar né?", brincou uma seguidora. "Verdadeiro significado de paraíso", disse outra.