Por O Dia

Rio - Após ser eliminada de 'A Fazenda 12', MC Mirella não se desgruda de Dynho Alves. Os dois já deixaram escapar que estão passando as últimas noites juntinhos através de algumas publicações nas redes sociais. No entanto, segundo o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, apesar da participação da cantora no reality da Record, eles não tinham se separado.

A funkeira se posicionou sobre o assunto através de sua assessoria de imprensa. “Fiquei quase três meses presa entre hotel e confinamento e, depois do programa, minha cabeça está uma loucura. Estou tentando abstrair tudo que aconteceu. Preciso me divertir, preciso espairecer… Tudo que tinha para falar sobre meu relacionamento o Brasil inteiro ouviu durante o programa. Existe um carinho, existe um amor. Se vamos ficar juntos, só Deus é quem sabe, mas nesse momento é preciso ficar bem e me divertir”, informou Mirella ao colunista.