Luan Santana e Franciny Ehlke reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 17:10 | Atualizado 23/11/2020 17:15

Parece que a fila andou para Luan Santana. Segundo o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, o novo affair do cantor é a youtuber Franciny Ehlke, de 21 anos. A jovem viajou 12 horas para estar ao lado do sertanejo e acompanhar ele durante a live em pleno Rio Paraguai em prol da ONG SOS Pantanal.

fotogaleria

Publicidade

Ao colunista, Franciny disse que o convite partiu do cantor. “Eu nunca tinha vindo ao Pantanal, é incrível”, comentou a blogueira.

A jovem, inclusive, publicou vários momentos da live em suas redes sociais.

Publicidade

Durante seu bate-papo com Leo Dias, Elke, falou sobre seus novos projetos: um deles, sua própria linha de maquiagem, que será lançada em 2021.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fran (@francinyehlke)