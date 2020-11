Zeze Polessa Rodrigo Castro/ Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 17:36

Zezé Polessa foi diagnosticada com Covid-19 e está em isolamento social. A atriz passou a se sentir mal, segundo informações da colunista Patrícia Kogut, após estreia de uma nova peça de teatro, 'A Mentira', no dia 13 de novembro.



Zezé, que também é médica por formação, percebeu os primeiros sintomas logo após a estreia do espetáculo em São Paulo, no Festival Cortinas Abertas.



No último domingo, Polessa publicou, no Instagram, um vídeo lendo uma carta de uma médica sobre recomendações para evitar o coronavírus.