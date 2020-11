Helena, Francisco, Zezé di Camargo e Luciano Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 09:12 | Atualizado 24/11/2020 10:10

Rio - Zezé di Camargo, da dupla com o irmão Luciano, lamentou a morte do pai no Instagram. Seu Francisco, de 83 anos, faleceu na noite desta segunda-feira . Ele estava internado em hospital particular de Goiânia há 14 dias após sentir dores no intestino. O velório acontece ainda nesta terça-feira, no cemitério Jardins das Palmeiras, em Goiânia, a partir das 10h. O enterro será às 17h.

"Nenhuma tristeza é para sempre como nenhuma felicidade é eterna. Prepara-te para aprender com a dor e viva intensamente o que Deus te deu de presente: 'a vida'. A lágrima que vem da alegria é a mesma que vem da dor. O que muda é o contexto! Com sabedoria e numa conversa franca com Deus, não divirja, apenas aceite", escreveu o cantor na mensagem.

Em seguida, relatou o desejo de permanecer com a presença física do seu pai ao seu lado. "Peço perdão pela tristeza que estou sentindo agora porque sei que minha dor também é sua. Me perdoe pelo egoísmo de insistir que fique aqui, mas meu amor é tão grande, que me tira a sensatez, a lucidez e o entendimento, que a vida é assim! Mais uma vez, me perdoe por insistir que fique aqui. Te amo, meu pai", finalizou o artista.