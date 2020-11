Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, homenageia o sogro Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 10:02 | Atualizado 24/11/2020 10:03

Rio - Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, fez uma homenagem para o sogro, Seu Francisco, que morreu na noite desta segunda-feira. A jornalista postou várias fotos com o sogro no Instagram e lamentou sua perda.

fotogaleria

Publicidade

"Queria escrever aqui um pouco do que estou sentindo. Mas é impossível resumir em palavras tantos sentimentos. Uma mistura de amor, dor e saudades…. eu sei que tudo acontece no tempo de Deus, mas é difícil racionalizar isso quando a notícia chega!", iniciou.

Ela também falou sobre a convivência que teve com o sogro durante a pandemia. "Essa pandemia nos privou de muitas coisas, mas nos deu a oportunidade de conviver com senhor por muitos dias na fazenda, e foram dias incríveis! Fizemos churrasco no ranchão, roda de viola e teve muita pescaria na beira do rio! Ah, e como esquecer o doce de abóbora que o senhor fez para nós? São momentos assim que guardaremos em nossos corações!!! Obrigada por ter sido esse homem tão incrível, sua simplicidade e sabedoria ficam de exemplo para nós", finalizou.

Publicidade

Zilu Godoi, ex-mulher de Zezé Di Camargo, também usou o Instagram para lamentar a morte do ex-sogro.