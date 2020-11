Ex-BBB Aline Gotschalg Reprodução/Instagram

Por O Dia

Rio - A ex-BBB Aline Gotschalg compartilhou com os seguidores uma montagem, nesta terça-feira, na qual compara o seu corpo em agosto de 2019 e o da atualidade. Ela revelou que fez uma mudança significativa em seu padrão de vida, passando a seguir hábitos mais saudáveis, com base em exercícios físicos e alimentação equilibrada.

Apesar de ter o corpo considerado 'padrão' no passado, ela garantiu que a sua saúde não era boa. "Aparência física não diz nada sobre a saúde de alguém", relatou a moça, que disse ter enfrentado colesterol alto, testosterona baixa e retenção hídrica por ter hábitos nada saudáveis no passado.

Ela ainda fez uma comparação reflexiva sobre os dois períodos da vida. "2019: Linda, com o corpo 'aparentemente' saudável, porém com exames mega alterados e sofrendo com crises de pânico. / Hoje: resultados extremamente saudáveis, saúde mental em dia, sensação de bem-estar diário e muito mais feliz por cuidar de mim", disse ela.