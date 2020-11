Mayra Cardi, Arthur Aguiar e a filha do ex-casal, Sophia Reprodução Instagram

Rio - Mayra Cardi elogiou o ex-marido, Arthur Aguiar, ao falar sobre as mudanças de comportamento pelos quais ele passou e sobre sua relação com a filha do casal, Sophia, de 2 anos.

"Hoje meu dia vai ser um pouco mais tranquilo referente a minha parte mãe, digamos assim. Cara, esses dias todos eu estava sem babá, né, e sem ninguém. O Arthur tava viajando, estava pro Rio, que ele vai morar pra lá, né, que ele vai gravar, e hoje ele chegou pra me ajudar com a Sophia, obviamente que ele não mora aqui, ele mora em outra cidade, mas essas ajudinhas fazem toda a diferença", iniciou Mayra.

"Ó, vou falar uma coisa pra vocês, o bichinho se tornou um pai exemplar, preciso falar, tá. A gente fala mal quando tem que falar, mas a gente precisa falar bem quando tem que falar. O bichinho se transformou, ele é um pai sensacional, tô orgulhosa. E ele tá super me ajudando nesse momento, ele tá com ela lá embaixo", disse.

"Antes que alguém fale: 'Ah, mas tem um tre lê lê, ela está falando bem dele'. Minha gente, eu estou falando a verdade, não tem 'tre lê lê' nenhum. Eu sou mãe de Sophia, ele é pai da Sophia, e assim será, teremos uma relação eterna queira eu ou não, em nome de Jesus eu quero que a gente tenha uma relação de pessoas normais e assim a gente tem, e tá tudo certo. Enfim, quis falar, deu vontade eu falei", finalizou.