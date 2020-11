Por O Dia

Publicado 28/11/2020 09:50

Fernanda Montenegro respondeu ao comentário da atriz americana Glenn Close , que lamentou, nesta semana, o fato de a brasileira não ter ganhado o Oscar de Melhor Atriz em 1999. Para Fernanda, no entanto, quem deveria ter levado a estatueta naquele ano era a atriz Cate Blanchett, pelo papel em 'Elizabeth'."É uma avaliação dela. Eu, por exemplo, teria dado o prêmio para Blanchett, porque naquele ano ela fez dois papéis extraordinários em Elizabeth. Não foi um filme, foram dois filmes, e ela fez de uma forma maravilhosa", afirmou Fernanda durante entrevista no 'Conversa com Bial', na madrugada deste sábado (28).A atriz também agradeceu o reconhecimento de Glenn. "Isso já tem 21 anos, não é brincadeira, não! Então, uma colega da dimensão dela lembrar do meu trabalho eu considero um prêmio", disse Montenegro.A polêmica em torno do prêmio de 21 anos atrás voltou a ser destaque recentemente quando Close fez a seguinte afirmação: "Honestamente, eu nunca entendi como é possível comparar atuações. Eu me lembro do ano em que Gwyneth Paltrow ganhou da atriz incrível de 'Central do Brasil', e eu pensei: 'o quê? Não faz sentido!'", questionou durante entrevista às ABC News.Em 1999, Fernanda, a única brasileira a ser indicada a um prêmio de atuação no Oscar até hoje, concorria com Gwyneth ('Shakespeare Apaixonado'), Meryl Streep ('Um Amor Verdadeiro'), Emily Watson ('Hilary e Jackie'), além de Blanchett.