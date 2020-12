Rafaella Santos Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 08:33

Rio - Após seguidores apontarem distorções provocadas por edições , Rafaella Santos voltou a abusar da sensualidade em clique ousado de biquíni na praia, nesta segunda-feira, em seu perfil do Instagram, que tem mais de 5,5 milhões de seguidores.

fotogaleria

Publicidade

A irmã de Neymar, que lançou uma coleção de biquíni assinada por ela própria recentemente, resolveu divulgar o trabalho com o biquíni em seu próprio corpo. O escolhido foi uma peça verde neon, que favoreceu as curvas do corpo da musa.

Rafaella recebeu comentários positivos na publicação. “Corpão”, comentou seguidora. “Se tiver defeito, é nas tripas”, disse outra.