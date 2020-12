Thais Fersoza e Michel Teló Reprodução/Instagram

Rio - Michel Teló usou o seu perfil oficial do Instagram, nesta terça-feira, para fazer uma declaração muito especial a sua esposa, a atriz Thais Fersoza. Em um textão, ele relembrou o primeiro encontro do casal, que está junto há seis anos e tem dois filhos, a pequena Melinda, de quatro anos de idade, e o menino Teodoro, de apenas três.

"O dia que senti esse cheiro e me apaixonei. O dia que a gente se viu pela primeira vez.

Esse foi o momento que tudo iria mudar. Quem diria, né, Thais?", escreveu Teló no início da legenda do registro feito no Carnaval de 2012, ano que os dois se conheceram.

Sucesso no mundo inteiro com "Ai, Se Eu Te Pego", o cantor quase não conseguiu comparecer ao convite de assistir aos desfiles das escolas de samba no Rio porque estava "muito cansado". "Eram 2h da manhã, depois de um show no interior de SP, cheguei na Sapucaí. No meio de idas e vindas de milhares de pessoas, literalmente esbarrei no amor da minha vida. Essa foto é a nossa primeira juntos. Naquele momento tudo mudou", declarou.

Em seguida, revelou não ter conseguido conversar muito com a atriz durante a festa, mas garantiu que mandou uma mensagem para ela depois da folia. "Pouco tempo depois, fui fazer uma turnê na Europa. Mas isso não foi nenhuma barreira para nós dois. Quanto tempo passamos em vídeochamadas falando sobre a vida! Assim que coloquei o pé no Brasil, o primeiro que fiz foi procurar aquela mulher que já tinha tomado meu coração", lembrou.

"De lá para cá, são oito anos de muito amor, felicidade, cumplicidade, alegria, luta, desafios, perrengues, as dificuldades, só a gente sabe o que a gente passa. Que a gente continue se escolhendo todos os dias, mesmo nos dias não tão bons. Te amo, minha gatinha", finalizou.

