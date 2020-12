Ex-BBB Ariadna e Laryssa Bottino Reprodução Internet

Por iG

Publicado 01/12/2020 11:50 | Atualizado 01/12/2020 11:53

São Paulo - Ariadna Arantes está dando o que falar nas redes sociais. A ex-BBB curtiu uma viagem pela Europa com Anitta e Laryssa Bottino há alguns meses. Na ocasião, ela emprestou uma pulseira para a ex-participante de "De Férias com o Ex" e contou no Stories que está cansada de pedir a joia de volta.

"Já tá há meses com ela. Estou desde sexta-feira tentando um contato. Essa pulseira é conjunto com um brinco e eu tenho o brinco. Mando mensagem, odeio cobrar as pessoas. Esse é o brinco, que é um conjunto. Swarovski É bem cara, mas independentemente do valor, é meu. É uma falta de respeito ficar cobrando, principalmente de uma pessoa que se diz amiga", reclamou Ariadna.

Inicialmente, a maquiadora não falou que emprestou a joia para Laryssa Bottino, mas a internet logo sacou de quem se tratava. A ex-BBB ainda ameaçou tomar consequências mais drásticas caso não tivesse a pulseira de volta, que está à venda no site da joalheria por R$ 743. "Se hoje eu não conseguir um contato, vou, além de explanar quem é a pessoa, abrir um boletim de ocorrência. Isso aqui é meu, é do meu bolso. O que é meu tem que voltar para mim se eu te emprestei", disse.

Os Stories de Ariadna deram o que falar e as pessoas começaram a atacar a ex-participante do reality da MTV. Com toda essa polêmica, a maquiadora gravou um novo vídeo falando sobre o assunto. "Pode ser que eu tenha pegado pesado. Eu sou ser humano, tenho meus defeitos e minhas qualidades! As pessoas que me seguem sabem como eu sou. Sou íntegra, digna. Me senti ofendida por ter sido ignorada pela pessoa e foi, sim, foi com a Lary Bottino", contou.