As atrizes Nicette Bruno e Beth Goulart

Por O Dia

Publicado 01/12/2020

"Nós moramos no mesmo condomínio. Mamãe tem a casa dela e eu a minha. Estou sempre com ela, somos muito ligadas, fazemos aulas juntas. E ela ficou nesses 10 meses totalmente protegida, numa redoma. Mas às vezes acontecem coisas que saem do controle. Semana passada, ela recebeu a visita de um parente e ele não sabia que estava infectado e, infelizmente, transmitiu o vírus para ela", explicou ela, em entrevista à Quem.



Beth disse Nicette inicialmente apresentou sintomas leves do novo coronavírus. "Ela ficou no quarto e no quinto dia a saturação de oxigênio começou a cair. A levamos para o hospital tentando evitar de ela ficar internada. A gente evita isso ao máximo, né? O exame do pulmão estava leve, só que essa doença vai avançando e, quando caiu ainda mais a saturação de oxigênio, o médico achou melhor interná-la na unidade semi-intensiva".

A atriz, de 87 anos, foi acompanhada por uma enfermeira durante a fase inicial da doença. "Ela ficou perto da mamãe e conseguíamos fazer fazer videochamadas. A mamãe estava um pouquinho assustadinha e aflita, o que é normal, né? Tanto o paciente quanto a família ficam assim. A gente fica numa situação de impotência. Por isso a oração e o pensamento positivo é o melhor que a gente pode fazer", desabafou Beth.