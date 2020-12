Gizelly Bicalho. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram

Publicado 01/12/2020 14:45

Rio - Ex-participante do Big Brother Brasil 20, Gizelly Bicalho confessou que teria um relacionamento a três com a companheira de confinamento Marcela McGowan e com o ex-"De Férias com o Ex" João Hadad, em entrevista ao canal do YouTube de Matheus Mazzafera.

A revelação foi feita durante uma brincadeira. A advogada tinha de escolher com quem se casaria, com quem não teria nada e quem beijaria, entre João Hadad, Marcela e a ex-BBB Hariany Almeida, mas ficou na dúvida.

Então, Mazzafera sugeriu que ela se casasse com Marcela e Hadad, e Gizelly se animou: "Um casamento com Marcela e o Hadad!". Ao ser questionada de aceitaria mesmo fazer parte de um trisal, ela avaliou: "Por que não? Mas eu sou um pouco ciumenta, acho".